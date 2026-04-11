قاليباف: تجربتنا في التفاوض مع الأمريكيين واجهت الفشل ونقض العهود دوما

وقال قاليباف لدى وصوله إلى إسلام آباد مساء الجمعة رداً على أسئلة الصحفيين حول التصريحات الأخيرة التي ادلى بها "فانس" نائب الرئيس الأمريكي: للأسف، إن تجربتنا في التفاوض مع الأمريكيين واجهت الفشل ونقض العهود دوما.

وأضاف، لقد هاجمونا مرتين خلال أقل من عام في خضم المفاوضات، رغم حسن نية الطرف الإيراني، وارتكبوا جرائم حرب متعددة. نحن لدينا حسن النية، ولكننا لا نملك الثقة بهم.

وتابع: في المفاوضات المقبلة، إذا كان الطرف الأمريكي مستعداً لاتفاق حقيقي وإعطاء حقوق الشعب الإيراني، فسيرون منا أيضاً الاستعداد للاتفاق؛ أما في الحرب الحالية، فقد أظهرنا لهم أنه إذا أرادوا استخدام المفاوضات لتنفيذ استعراض لا طائل منه وعملية خداع، فنحن مستعدون لإحقاق حقوقنا بالإيمان بالله والاعتماد على قدرة شعبنا.

وافادت وكالة الجمهورية الإسلامية للانباء (إرنا) نقلا عن قناة "جيو نيوز" الباكستانية، ان محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي ورئيس فريق التفاوض الإيراني قال في تصريحه للصحفيين حين وصوله الى مطار اسلام اباد: "جاءت إيران إلى إسلام آباد لإجراء محادثات بنوايا حسنة، لكنها لا تثق بالولايات المتحدة".

وأضاف: "يجب على الولايات المتحدة تقديم خطة حقيقية للاتفاق، تلتزم بموجبها بحقوق الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفي هذه الحالة، فان إيران مستعدة للاتفاق".

وقال رئيس مجلس الشورى الإسلامي: "لم تفِ الولايات المتحدة بوعودها في المفاوضات السابقة".

وكان فريق التفاوض الإيراني قد وصل إلى إسلام آباد بباكستان، مساء الجمعة ، على متن الرحلة "ميناب 168"، برئاسة رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، للتفاوض مع الجانب الأمريكي.

وكان في استقبال الوفد الإيراني لدى وصوله إلى إسلام آباد، عدد من كبار السؤولين الباكستانيين، وهم قائد الجيش، ووزير الخارجية، ووزير الداخلية، ورئيس المجلس الوطني ، بالإضافة إلى رضا أميري مقدم، السفير الإيراني لدى إسلام آباد.

ويتألف فريق التفاوض الايراني من لجان أمنية وسياسية وعسكرية واقتصادية وقانونية.

كما يضم الوفد الإيراني الى المفاوضات ، وزير الخارجية عباس عراقجي، ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، وامين مجلس الدفاع علي أكبر أحمديان.

ووصل نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أيضاً الى إسلام آباد، يرافقه ويتكوف وكوشنر.

ومن المقرر أن تبدأ المحادثات اليوم السبت في إسلام آباد.

