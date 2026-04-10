الخارجية الايرانية تدين الإجراء غير القانوني الذي اتخذته كوستاريكا ضد الحرس الثوري

وأكدت المديرة العامة لشؤون الأمريكتين في وزارة الخارجية الايرانية أن قرار حكومة كوستاريكا، المخالف للأعراف والقوانين الدولية، والذي يبدو أنه اتُخذ بتحريض وضغط من الكيان الصهيوني الاحتلالي والمرتكب للإبادة الجماعية والولايات المتحدة، يُشكل سابقة خطيرة في العلاقات بين الحكومات، وسيُحمّل حكومة كوستاريكا مسؤولية دولية.

وأكدت قائلة: في حين تتعرض الجمهورية الإسلامية الإيرانية لهجوم عسكري غير شرعي من قبل الولايات المتحدة وكيان الإبادة الجماعية الصهيوني، وفي حين يدافع الحرس الثوري الإسلامي عن هوية البلاد نيابةً عن الشعب الإيراني العظيم، فإن قيام كوستاريكا بتصنيف هذه المؤسسة الوطنية يُعد بمثابة استرضاء للفوضى وتواطؤ في الجرائم التي ترتكبها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.

وأشارت إرشادي إلى مكانة الحرس الثوري المجيد كمؤسسة سيادية تستمد شرعيتها من الدستور وإرادة الشعب الإيراني، وتضطلع، إلى جانب القوات المسلحة الأخرى، بواجب حماية استقلال البلاد ووحدة أراضيها وأمنها القومي بكل عزة واقتدار، مؤكدة أن الحملة السخيفة التي تشنها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لإجبار الدول على تصنيف القوات المسلحة الإيرانية القوية ضمن ما يسمى بقائمة الارهاب لن تؤثر على إرادة الحرس الثوري في الدفاع عن كيان ايران وحماية الأمن القومي للبلاد.

