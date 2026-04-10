مقر"خاتم الأنبياء": في حال استمرار اعتداءات العدو على لبنان فسنوجه له ردا قاصما ومؤلما

وجاء في بيان مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي: انصياعا للرسالة العميقة والمحطمة للأعداء والباعثة للأمل، التي وجهها قائد الثورة الإسلامية، نعلن أنه نظرا لخرق العهود المتكرر من قبل الأعداء الأمريكيين والصهاينة في الماضي، فإن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تزال في حالة تأهب قصوى وأصابعها على الزناد، تماماً كما كانت خلال فترة الحرب المفروضة الثالثة و٤٠ يوماً من القتال غير المتكافئ.

وشدد البيان على أن: زعماء أمريكا المجرمة والكيان الصهيوني القاتل للأطفال، وقادتهم وعسكرييهم المهزومين، ليس لديهم الحق في تهديد الشعب الإيراني المنتصر والقوي والبطل ولا جبهة المقاومة الإسلامية التي لا تقهر.

وتابع البيان: على الأعداء الأمريكيين والصهاينة أن يتذكروا ما شاهدوه في "حرب الـ ٤٠ يوما؛ حيث استطاعت القوات المسلحة المفتخرة، بظهير شعبي مجاهد وتحت قيادة الثورة ومن خلال استخدام الأسلحة و المعدات و التقنيات متطورة والمحلية الصنع والتي لا يزال إنتاجها مستمراً على أيدي شباب وعلماء هذا الوطن، أن تُثبت اقتدارها في الميدان.

واضاف بناءً على هذا البيان: نعلن تماشيا مع توجيهات قائدنا العزيز، أننا لن نترك المعتدين المجرمين الذين هاجموا بلادنا يفلتون من العقاب، سندخل إدارة "مضيق هرمز" مرحلة جديدة، وسنحافظ على زمام المبادرة للسيطرة الكاملة عليه ولن نتنازل عن حقوقنا المشروعة بأي شكل من الأشكال.

وأضاف البيان: نظرا لتلاحم ووحدة جبهة المقاومة، فإنه في حال استمرار اعتداءات العدو على حزب الله والشعب اللبناني المظلوم ولا سيما "الضاحية الجنوبية"، فإننا سنوجه ردا قاصما ومؤلما على تلك الهجمات.

