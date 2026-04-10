قالیباف: یجب تنفیذ أمرین من الإجراءات المتفق علیها بین الجانبین قبل البدء بالمفاوضات

وكتب قاليباف، على حسابه في منصة "أكس" باللغة الإنجليزية: أن اثنين من الإجراءات المتفق عليها بين الطرفين لم يتحققا بعد وهما: وقف إطلاق النار في لبنان وإلغاء تجميد الأصول الإيرانية وذلك قبل الشروع في أي مفاوضات.

وأضاف قائلا: يجب أن يتحقق هذان الشرطان قبل البدء في أي مفاوضات.

واستناداً إلى بيان المجلس الأعلى للأمن القومي، فقد رُضخت أمريكا الإجرامية لقبول المبادرة الإيرانية المكونة من ۱۰ بنود؛ حيث تعهدت الولايات المتحدة بموجبها مبدئياً بالالتزام بعدم الاعتداء وضمان استمرار سيطرة إيران على مضيق هرمز والإقرار بحق التخصيب وإلغاء كافة العقوبات الأولية والثانوية وإنهاء مفعول جميع قرارات مجلس الأمن ومجلس المحافظين ودفع التعويضات لإيران وسحب القوات القتالية الأمريكية من المنطقة ووقف العمليات العسكرية في كافة الجبهات، بما في ذلك العدوان ضد المقاومة الإسلامية البطلة في لبنان.

