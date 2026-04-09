اسبانيا تعيد فتح سفارتها في طهران

وابلغ الباريس الصحفيين اليوم الخميس انه اوعز للسفير الاسباني في طهران للعودة الى موقع عمله، واستئناف مهامه واعادة فتح السفارة لكي تساهم مدريد في جميع المسارات، في ارساء السلام.

وبعد ذلك، انتقد وزير خارجية اسبانيا امام برلمان بلاده عدوان الكيان الصهيوني على لبنان وقال: "راينا يوم امس كيف ان اسرائيل تجاهلت وقف اطلاق النار والقت مئات القنابل على لبنان في خرق للقانون الدولي."

وتحولت اسبانيا خلال الاسابيع الاخيرة الى واحد من اكثر منتقدي العدوان العسكري الامريكي والصيوني على ايران صراحة. وقد حظرت حكومة بدرو سانتشز، على امريكا استخدام القواعد المشتركة لامريكا واسبانيا في جنوب البلاد ومن ثم اغلقت مجالها الجوي امام الطائرات المشاركة في الحرب ضد ايران.

يذكر ان السفارة الاسبانية في طهران كانت قد اغلقت بصورة مؤقتة عقب الحرب العدوانية على ايران.

