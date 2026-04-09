سفير ايران: الوفد الايراني سيزور اسلام اباد، لاجراء مفاوضات جادة
قال سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى باكستان رضا اميري مقدم ان الوفد الايراني سيصل هذه الليلة الى اسلام اباد لاجراء مفاوضات جادة على اساس الخطة الايرانية المؤلفة من 10 مواد بحسب اتفاق وقف اطلاق النار مع امريكا.
وكتب اميري مقدم اليوم الخميس في حسابه على منصة "اكس": على الرغم من تردد الراي العام الايراني على خلفية الانتهاك المتكرر لوقف اطلاق النار من قبل الكيان الصهيوني بهدف نسف المبادرة الدبلوماسية، فان الوفد الايراني سيصل الليلة الى اسلام اباد بدعوة من رئيس الوزراء الباكستاني.
واضاف ان الوفد الايراني سيجري مفاوضات جادة تاسيسا على الخطة الايرانية المكونة من 10 مواد.