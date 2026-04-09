الحرس الثوري: استشهاد القائد الحكيم، اعقبته بعثة الشعب الايراني

وقال الحرس الثوري في بيانه اليوم الخميس بمناسبة مرور اربعين يوما على استشهاد قائد الثورة الاسلامية الحكيم ان مقاومة الشعب الايراني ووحدته الصانعتان للتاريخ، وجميع اركان الحكم في النظام الاسلامي المقدس ومعها مائة ضربة ماحقة وهجومية شنتها القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية على العدو الامريكي الصهيوني المعتدي والغادر ، والتقهقر الذليل للمعتدين في هذه الحرب المفروضة، يشكل جزء من بركات الدماء الطاهرة للامام والوعود الصادقة لسماحة اية الله العظمى الامام الخامنئي.

واضاف ان فقدان قائد الثورة صعب، لكن بات من الممكن تحمل هذا الفراق مع ظهور الوعود الالهية بديمومة مسيرة ولاية الاولياء الالهيين والرفعة المجددة لايران الاسلامية ونهاية الحقبة السوداء للاستكبار في المنطقة على اثر هذه الدماء الطاهرة والصانعة للنهضة.

واكد الحرس الثوري في بيانه ان خطاب حكيم زمانه وسيرته واوامره في موضوعات المقاومة والاستقلال والتقدم والعدالة والوحدة ومقارعة الظلم والنزعة نحو المعنوية، تشكل منظومة شاملة ولامعة في مجال الحكم. ان هذا الفكر السامي، هو صدى لقوة الايمان وطهر الروح وعزة النفس والشجاعة الفذة والالمام بمعرفة العصر وبعد النظر والاخلاص في العمل والايمان المعمق للامام الخامنئي رضوان الله تعالى عليه بالجهاد في سبيل الله.

وحيا ذكرى القائد الشهيد وشهداء من بيت سماحته والقيادات الكبيرة لايران الاسلامية بمن فيهم الفريق الشهيد عبد الرحيم موسوي والفريق الشهيد محمد باكبور والفريق بحري الشهيد علي شمخاني واللواء الشهيد عزيز نصير زاده واللواء التعبوي الشهيد محمد شيرازي ورفاقهم، مجددا العهد والميثاق مع ولي فقيه الزمان سماحة اية الله السيد مجتبى الخامنئي، لكي نواصل كمضحين من اجل الوطن، درب القائد الشهيد بقوة وصلابة.

واوضح ان اسم القائد الشهيد ودربه وسيرته الرفيعة واستمرار الثار لدمه الزكية وجميع شهداء الوطن لن يتوقف وسيستمر بقوة تحت قيادة خلفه الصالح سماحة اية الله السيد مجتبى الخامنئي.

