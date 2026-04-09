عراقجي وفيدان يستعرضان المبادرة الإيرانية وآليات تثبيت الاستقرار الإقليمي

وأعرب عراقجي عن تقديره للمساعي الحميدة التي تبذلها تركيا لإرساء السلام، ووضع السيد فيدان في صورة آخر مستجدات الجهود الرامية لإقرار وقف إطلاق النار، وصرح قائلاً: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبنهج مسؤول، وافقت على قبول وقف إطلاق النار كمقدمة لإنهاء الحرب بشكل كامل، ومع الأخذ بالاعتبار الاتفاق الحاصل على اعتماد المبادرة الإيرانية المكونة من عشر مواد كأساس للمفاوضات، فإنه في حال توفر الجدية لدى الطرف الأمريكي، سيكون من الممكن التوصل إلى نهاية كاملة للحرب وإرساء استقرار وأمن مستدامين.

من جانبه، أعرب وزير خارجية تركيا عن تقديره للجهود الدبلوماسية لوزير خارجية إيران، مؤكداً دعم تركيا لاستمرار الدبلوماسية من أجل الإنهاء الكامل للحرب، وذكّر بضرورة استشراف آليات فعالة لضمان الأمن وإرساء استقرار مستدام.

وحذر هاكان فيدان من الدور التخريبي للكيان الإسرائيلي، داعياً جميع الأطراف إلى اليقظة تجاه دسائس هذا الكيان الرامية لمنع نجاح المسار المتفق عليه.

وأكد وزير الخارجية على نهج الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم تعزيز التعاون الإقليمي بهدف إرساء الأمن والاستقرار المستدام في المنطقة، مرحباً بمبادرات تركيا في هذا الصدد، وذكّر بأهمية الحذر من قبل كافة دول المنطقة تجاه مؤامرات الكيان الصهيوني لزعزعة أمن المنطقة وإثارة التفرقة بين دولها.

