٠٨ / ٠٤ / ٢٠٢٦ - ٢٢:٤٩:٠٣

بزشکیان لـ ماکرون: دور فرنسا مهم کأحد الضامنین لوقف إطلاق النار السابق بشان لبنان

تبادل الرئيس الايراني مسعود بزشكيان ونظيره الفرنسي امانويل ماكرون وجهات النظر في مكالمة هاتفية حول التطورات الإقليمية في أعقاب وقف العدوان العسكري الأمريكي والصهيوني على إيران، والوضع الراهن بعد إعلان وقف إطلاق النار، واكد ضرورة إرساء وقف إطلاق النار في لبنان، وقال: هذا المطلب كان أحد الشروط الأساسية لخطة النقاط العشر الإيرانية، وأن دور فرنسا مهم في هذه المرحلة كأحد الضامنين لوقف إطلاق النار السابق بشان لبنان.