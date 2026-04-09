قائد القوات الجوفضائية للحرس الثوري: نستعد لردٍّ قوي على جرائم الكيان الصهيوني الوحشية في لبنان
أكّد العميد مجيد موسوي، قائد القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإسلامي، أن أي هجوم على حزب الله هو هجوم على إيران.
وكتب العميد مجيد موسوي، قائد القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإسلامي، على موقع التواصل الاجتماعي ، الاربعاء: "أي هجوم على حزب الله هو هجوم على إيران. الميدان يستعد لردٍّ قوي على جرائم الكيان الوحشية".
واضاف: أيها الشعب الكريم، إن الوقود الحقيقي للصواريخ هو حضوركم الموحد في الشوارع.