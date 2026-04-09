عراقجي: العالم يراقب ما اذا كانت اميركا ستفي بالتزاماتها ام لا

وفي إشارة إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه فجر الاربعاء بعد قبول الولايات المتحدة لخطة إيران المكونة من عشر نقاط، كتب عراقجي في مدونة على منصة X: شروط وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة واضحة وصريحة؛ على أمريكا أن تختار، إما وقف إطلاق النار وإما استمرار الحرب عبر "إسرائيل". لا مجال للجمع بين الامرين.

وأشار رئيس السلك الدبلوماسي إلى أن العالم يتابع المجازر في لبنان، وأن الكرة الآن في ملعب أميركا، وأن الرأي العام العالمي يراقب لمعرفة ما إذا كانت اميركا ستفي بالتزاماتها أم لا.

وأسفرت هجمات الكيان الصهيوني يوم الاربعاء على مناطق متفرقة من لبنان، وفق وزارة الصحة اللبنانية، عن استشهاد وجرح نحو الف شخص.

