متحدث الخارجیة الإیرانیة: بیان باکستان یثبت شمول لبنان بوقف إطلاق النار

ونشر المتحدث باسم الخارجية الايرانية، إسماعيل بقائي، يوم الاربعاء، صورة لتغريدة رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، والذي ذكر فيها صراحةً أن وقف الحرب والعدوان العسكري الصهيوني على لبنان هو جزء من تفاهم وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة.

وكتب بقائي: "إذا لم يكن هذا [ادعاء المتحدثة باسم البيت الأبيض بأن لبنان ليس جزءاً من وقف إطلاق النار] نموذجاً آخر لـ 'نكث الوعود' الأمريكي المبكر، فماذا يكون إذن؟!"

يُذكر أن المسؤولين الأمريكيين، وبعد ساعات قليلة فقط من إعلان نبأ تفاهم وقف إطلاق النار مع إيران -والذي كان من المقرر أن يشمل كافة الجبهات بما فيها لبنان- أعلنوا في تراجع علني ومفاجئ أن قضية لبنان ليست جزءاً من هذا التفاهم! يأتي ذلك في وقت أكد فيه رئيس وزراء باكستان، بصفته وسيطاً في تفاهم وقف إطلاق النار، أن وقف الحرب ضد لبنان كان ركيزة أساسية في الاتفاق مع إيران.

يُشار إلى أن الكيان الصهيوني استهدف يوم الاربعاء مناطق سكنية في لبنان، مما أسفر عن سقوط أكثر من ألف شخص بين شهيد وجريح.

endNewsMessage1