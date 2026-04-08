القائد العام للجيش: أي اعتداء على ارض الوطن سيواجه برد ساحق يبعث على الندم

وجاء ذلك، في رسالة للقائد العام للجيش الايراني بمناسبة الصمود الملحمي لـ 4 ضباط شجعان من القوات البرية للجيش الإيراني واستشهادهم، أثناء مواجهتهم للطائرات المعادية في جنوب اصفهان.

واضاف اللواء "حاتمي" ان الاستشهاد المشرف والمهيب لعدد من الضباط الشجعان والفدائيين في القوات البرية لجيش الجمهورية الاسلامية الإيرانية ( الشهيد العميد "مسعود زارع"، الشهيد العقيد "سعيد الموسوي"، الشهید المقدم "معين حيدري" والشهيد الملازم أول "ميلاد سالاروند") ، الذين نالوا شرف الاستشهاد العظيم دفاعا عن وطننا العزيز ومواجهة فعالة لعدوان الأعداء اللدودين الحاقدين في منطقة أصفهان، هو عمل محمود وجدير بالثناء ومصدر فخر واعتزاز للجيش في مساره المضيء والمقدس لحماية الشعب الإيراني الشريف.

وتابع قائلا: إن هذا الحضور المؤمن والبطولي، الذي تم بتعاون مع باقي القوات المسلحة الإيرانية الفدائية في المواجهة المباشرة مع الطائرات المعادية المسلحة، أدى الى إحباط الولايات المتحدة الأمريكية المجرمة والحاق هزيمة مخزية بها، وكشف كذب قادة أمريكا المجرمین للعالم أجمع.وكان ذلك رسالة واضحة للأعداء تفيد بأن أي اعتداء على ارض الوطن، في ظل القدرة الإلهية اللامتناهية، سيواجه برد ساحق يبعث على الندم، وستلتهم نيرانه قصور آمالهم وتحبط مؤامراتهم.

