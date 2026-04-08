المجلس الأعلى للأمن القومي: حتى إتمام تفاصيل الانتصار، نحتاج الى وحدة الشعب

وجاء في البيان الصادر اليوم الأربعاء: ان الشعب الايراني الشريف والعظيم والبطل قد الحق هزيمة لا يمكن إنكارها، تاريخية ومهينة، بالعدو في حربه الجبانة وغير القانونية والاجرامية ضد الشعب الإيراني. وببركة الدماء الطاهرة لقائد الثورة الاسلامية الشهيد آية الله العظمى الإمام الخامنئي (رض)، وبفضل توجيهات قائد الثورة الإسلامية القائد الأعلى للقوات المسلحة آية الله السيد "مجتبى الخامنئي" (حفظه الله)، وبجهاد وشجاعة مجاهدي الإسلام في الجبهات، وخصوصا حضوركم التاريخي الخالد والبطولي في الميدان منذ الأيام الأولى لبدء الحرب، حققت إيران انتصارا عظيما.

وتابع البيان : وبالتالي أُجبرت الولايات المتحدة المجرمة على قبول خطة إيران ذات البنود العشرة، والتي تعهدت فيها الولايات المتحدة من حيث المبدأ بـ: عدم الاعتداء، واستمرار سيطرة إيران على مضيق هرمز، وقبول تخصيب الیورانیوم، وإلغاء جميع العقوبات الأولية والثانوية، وإنهاء كافة قرارات مجلس الأمن ومجلس المحافظين، ودفع تعويضات لإيران، وانسحاب القوات القتالية الأمريكية من المنطقة، ووقف وإنهاء الحرب في جميع الجبهات، بما في ذلك الحرب ضد المقاومة الإسلامية البطلة في لبنان.

وجاء في البيان: نهنئ جميع أبناء الشعب الإيراني على هذا الانتصار، ونؤكد أننا نحتاج إلی الصمود والحكمة من جانب المسؤولين، مع الحفاظ على وحدة الشعب الإيراني وتلاحمه حتی تحقيق التفاصيل النهائية لهذا الانتصار.

واضاف البيان: لقد وجهت إيران الإسلامية، الى جانب المجاهدين البواسل في جبهات المقاومة بلبنان والعراق واليمن وفلسطين المحتلة، خلال الأربعين يوما الماضية ،ضربات للعدو لن تنساها الذاكرة التاريخية للعالم. وان إيران ومحور المقاومة، بوصفهمم رموز الشرف والإنسانية في مواجهة أشرس أعداء البشرية،قد لقّنوا هؤلاء بعد معركة تاريخية، درسا لا يُنسى، حيث دكّوا وحطموا قواهم وامكاناتهم وبنيتهم التحتية وجميع رأس مالهم السياسي والاقتصادي والتكنولوجي والعسكري، بشكل اوصل العدو الآن الى مرحلة الانهيار والإحباط والعجز، ولا يرى أمامه خيارا سوى الاستسلام لإرادة الشعب الإيراني العظيم ومحور المقاومة الشريف.

كما ورد في بيان المجلس الأعلى للأمن القومي: في اليوم الأول، عندما بدأ أعداء إيران الجناة هذه الحرب الظالمة، ظنوا أنهم سيحققون سيطرة عسكرية كاملة على إيران خلال فترة زمنية قصيرة ومن خلال خلق حالة من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، سيدفعون إيران إلى الاستسلام. كما اعتقدوا أن نيران الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية ستخمد سريعا، ولم يصدقوا أن إيران قادرة على الرد بقوة هائلة تتجاوز حدودها لتشمل كامل المنطقة. لقد أقنعت الصهيونية العالمية الخبيثة الرئيس الأمريكي الاحمق بأن هذه الحرب ستُنهي أمر إيران وتقضي عليها، وأنهم سيتمكنون، بإزالة هذا المعقل الأخير للإنسانية والبشرية، من ارتكاب أي جريمة ضد أي طرف يشاؤون بكل اطمئنان. وكانوا يحلمون بتفكيك إيران العزيزة ونهب نفطها وثرواتها، ثم ترك الإيرانيين في خضم الفوضى وانعدام الاستقرار والأمن لسنوات طويلة.

واكد البيان على ان " مجاهدي الاسلام الشجعان وحلفائهم البواسل في محور المقاومة، ورغم أن قلوبهم كانت جريحة وممزقة باستشهاد إمامهم، فقد اعتمدوا على الله تعالى واقتدوا بسيد الشهداء، قرروا أن يلقنوا هؤلاء الاعداء درسا تاريخيا حاسما، وان ينتقموا منهم على جميع جرائمهم السابقة، وان يخلقوا ظروفا تجعل العدو يتخلى الى الأبد عن أي فكرة للاعتداء على إيران العزيزة، ويتذوق تماما مرارة الخزي والذل والهوان أمام ارادة الشعب الإيراني العظيم.

واضاف بيان المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني: انه "وبهذه الاستراتيجية، وبالاعتماد على الوحدة السياسية والاجتماعية غير المسبوقة التي تحققت في البلاد، خاضت إيران والمقاومة واحدة من أشد المعارك المركبة واعنفها في التاريخ ضد أمريكا والكيان الصهيوني، وقد حققتا خلال هذه الفترة جميع الأهداف التي كانت قد حددتها لهذه المعركة.

وجاء في ختام هذا البيان: لقد دمرت إيران والمقاومة، الآلة العسكرية الأمريكية في المنطقة الى حدٍ كبير، ووجهتا ضربات ساحقة مدمرة وعميقة الى الكم الهائل من البنية التحتية والإمكانات التي أنشأها العدو في المنطقة على مدى سنوات لهذه الحرب ضد إيران ونشرها في محيطها. كما الحقتا خسائر واسعة النطاق بالجيش الأمريكي المجرم على المستوى الإقليمي. وداخل الأراضي المحتلة، وجّهتا ضربات قاسية ومزلزلة إلى قوات العدو وبناه التحتية وإمكاناته وأصوله، وضيّقتا الخناق عليه في جميع الجبهات الى حد لم يتحقق أي من أهدافه الأساسية، بل أدرك العدو، بعد نحو عشرة أيام فقط من اندلاع الحرب، أنه لن يمتلك أي قدرة على تحقيق النصر فيها. ولهذا السبب، بدأ عبر قنوات وأساليب مختلفة بمحاولات الاتصال بإيران وطلب وقف إطلاق النار.

