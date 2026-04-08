المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ينشر آية قرآنية في "مشهد النصر" ويلمح إلى هزيمة أمريكية

ويأتي شرح الآية 9 من سورة الأنبياء: ""ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين"، في ثلاثة مستويات من الدلالة السياسية والدينية.

فمن خلال الاستشهاد بهذه الآية، أراد بقائي الإشارة إلى أن الله أنجز لطهران ما وعدت به من ردع الخصوم وحماية السيادة الوطنية، رغم التهديدات الأمريكية "التدميرية" التي كان الرئيس دونالد ترامب قد أطلقها قبيل ساعات من الاتفاق.

كما اعتبرت إيران أن الهدنة وتراجع ترامب عن القصف يمثلان عملية "نجاة وإنجاء" لمحور المقاومة ومصالحها، وتجسيدا لثباتها أمام الضغوط الدولية والعسكرية.

وفي تلميح سياسي واضح، فإن الطرف الآخر المتمثل بواشنطن وتل أبيب هم "المسرفون" الذين تجاوزوا الحدود، وأن تراجعهم أمام الشروط الإيرانية، مثل الاعتراف بحق التخصيب وإنشاء صندوق التعويضات، يمثل "هزيمة أخلاقية وسياسية" لهم.

