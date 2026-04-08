سياسة ٠٨ / ٠٤ / ٢٠٢٦ - ٠٣:٠٩:٢٧

بعثة إیران لدى الأمم المتحدة: الصین وروسیا دافعتا عن میثاق الأمم المتحدة

اكدت بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة، حول استخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار البحرين المناهض لإيران في الأمم المتحدة، أن الصين وروسيا قد دافعتا عن ميثاق الأمم المتحدة.