بعثة إیران لدى الأمم المتحدة: الصین وروسیا دافعتا عن میثاق الأمم المتحدة
معرف الأخبار : 1770817
اكدت بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة، حول استخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار البحرين المناهض لإيران في الأمم المتحدة، أن الصين وروسيا قد دافعتا عن ميثاق الأمم المتحدة.
وجاء في البيان الذي نُشر يوم الثلاثاء على الحساب الرسمي للبعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة: "لقد دافعت روسيا والصين عن ميثاق الأمم المتحدة بمنعهما اعتماد قرار ناقص، وحالتا دون إساءة استخدام مجلس الأمن لتبرير العدوان الأمريكي تحت ذريعة حرية الملاحة في مضيق هرمز والخليج الفارسي".