دعوة رئيس وزراء باكستان لوفدي إيران وأميركا للحضور إلى إسلام آباد

وقال رئيس وزراء باكستان في منشور له، فجر الاربعاء، بكل تواضع، يسعدني أن أعلن أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب حلفائهما، قد توصلا إلى اتفاق يقضي بإقرار وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان ومناطق أخرى. سيدخل وقف إطلاق النار هذا حيز التنفيذ اعتباراً من الساعة 3:30 فجر يوم الأربعاء 8 أبريل 2026 بتوقيت إيران الرسمي، والساعة 8:00 مساء الثلاثاء 7 أبريل بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وأضاف، إنني أرحب بصدق بهذه الخطوة الحكيمة من قِبل قادة البلدين، وأدعو وفديهما للاجتماع في إسلام آباد يوم الجمعة 10 أبريل 2026، للبدء في مفاوضات تهدف للتوصل إلى اتفاق نهائي لتسوية كافة الخلافات.

وقال، لقد أظهر كلا الطرفين، بحكمة بالغة وتفاهم متبادل، نهجاً بناءً في تعزيز السلام والاستقرار. نأمل بصدق أن تؤدي (محادثات إسلام آباد) إلى تحقيق سلام مستدام، وسنشارككم المزيد من الأخبار السارة في الأيام المقبلة.

