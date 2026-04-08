عراقجي: قوتنا المسلحة المقتدرة ستوقف هجماتها الدفاعیة إذا توقفت الهجمات على ایران

وجاء في البيان الصادر فجر الاربعاء: أود أن اوجه الشكر والتقدير لأخي العزيز، السيد شهباز شريف، رئيس وزراء باكستان المحترم، والفيلد مارشال عاصم منير، قائد الجيش الباكستاني المحترم، على جهودهما الدؤوبة لإنهاء الحرب في المنطقة.

واضاف: استجابةً للطلب الاخوي من رئيس وزراء باكستان في تغريدته، وفي ضوء طلب امريكا التفاوض بشأن مقترحاتها الخمسة عشر، وإعلان الرئيس الأمريكي قبوله مقترحات إيران العشرة كاملةً كأساس للمفاوضات، أعلن نيابةً عن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ما يلي:

1. إذا توقفت الهجمات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ستتوقف قواتنا المسلحة المقتدرة عن هجماتها الدفاعية.

2. ستكون الملاحة الآمنة في مضيق هرمز ممكنةً لمدة أسبوعين بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية، مع مراعاة القيود التقنية القائمة.

