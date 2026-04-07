الرئیس بزشکیان: سأضحي بحیاتي من أجل ایران

وانضم الرئیس "بزشكيان"، اليوم الثلاثاء، تزامناً مع اليوم التاسع والثلاثين للعدوان الصهیو الأمریکي علی ایران إلى حملة "سأضحي بحياتي من أجل إيران".

وكتب رئيس الجمهورية في تغریدة له على منصة "إكس": لقد أعلن أكثر من 14 مليون إيراني غيور حتى هذه اللحظة عن استعدادهم للتضحية بأرواحهم دفاعاً عن إيران وسأضحي أنا أيضاً بحياتي من أجل إيران .

