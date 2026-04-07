سفير إيران في إسلام اباد: الجهود المبذولة لوقف الحرب تقترب من مرحلة حاسمة

وكتب "أميري مقدم" على حسابه في منصة "إكس" اليوم الثلاثاء: إن الجهود الإيجابية والبناءة التي تبذلها باكستان، في إطار حسن نيتها وقدراتها لإنهاء الحرب تقترب من مرحلة حساسة وحيوية.

یذکر أنه أفادت، بان إيران ارسلت الى باكستان حزمة مقترحاتها وشروطها لإنهاء الحرب، بعد نجاحاتها في ساحة المعركة خلال الأيام الأخيرة.

وبهذا الرد الذي يتألف من عشر بنود، اذ تعلن ايران في ظل التجارب السابقة، عن رفضها لوقف اطلاق النار، تؤكد ضرورة إنهاء الحرب بشكل دائم ومع اخذ ملاحظاتها بعين الاعتبار.

كما يشمل الرد حزمة من مطالب ايران، بما في ذلك إنهاء المواجهات في المنطقة، واعتماد بروتوكول المرور الآمن عبر مضيق هرمز، وإعادة الإعمار ورفع العقوبات.

ويأتي تقديم هذا النص عقب التطورات التي حدثت خلال يومي السبت والاحد داخل المناطق الغربية والوسطى من البلاد، والفشل الكارثي لعملية الإنزال الجوي الأمريكية، حيث برهنت ايران من جديد على تفوقها في الحرب، كما ابتعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديداته السابقة من خلال تمديد مهلته المحددة للكرّة.

