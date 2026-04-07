إیران تدعو السعودیة والإمارات إلى الالتزام بمبادئ حسن الجوار

وأضاف أمير سعيد إيرواني، سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم لدى الأمم المتحدة، في رسالتيه إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن، يوم الاثنين بالتوقيت المحلي: "نظرًا للمسؤولية الدولية للدول الناجمة عن إتاحة أراضيها لارتكاب أعمال عدوانية وشن هجمات مسلحة ضد أراضي دولة ثالثة، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعرب عن احتجاجها الشديد والحازم على هذه الأعمال غير القانونية المذكورة أعلاه".

وصرح إيرواني قائلاً: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحث المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بشدة على الالتزام بمبادئ حسن الجوار ومنع استمرار استخدام أراضيهما ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكد السفير الإيراني قائلاً: مع التزامها بمبدأ حسن الجوار واحترامها لسيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، تحتفظ الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحقها في اتخاذ جميع التدابير اللازمة والمناسبة، بما في ذلك ممارسة حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، لحماية سيادتها وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي.

وقال انه استنادًا إلى عمليات الرصد والتقييم التي أجرتها القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، تبيّن أن المعتدين ما زالوا يستخدمون أراضي المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة ومجالهما الجوي للتخطيط والإعداد والتجهيز وتنفيذ هجمات عسكرية غير مشروعة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

واورد ايرواني امثلة مرفقة باوقات زمنية معينة لبعض حالات العدوان على ايران انطلاقا من اراضي الدولتين المذكورتين.

