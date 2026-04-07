مقر "خاتم الأنبیاء": تصریحات ترامب الوقحة لا یمکنها التعویض عن الهزائم المذلة لقواته

وقال المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء (ص)" المركزي، في بيان مصور، مساء الاثنين: قامت القوات البحرية والجوفضائية التابعة للحرس الثوري، بناءً على البيانات المتضمنة تحذيرات مقر "خاتم الأنبياء (ص)" المركزي ، ومنذ صباح اليوم، ضمن الموجة 98 من عملية "الوعد الصادق 4" بالنداء المبارك "يا سيد الساجدين عليه السلام"، وبفضل الله، بتنفيذ عملياتها الهجومية ضد مقرات القيادة، والعمليات، واللوجستيات، والبنى التحتية الصناعية-العسكرية الأمريكية والصهيونية.

في الجزء الأول من هذه العملية التي جرت صباح اليوم، استهدف مقاتلو القوات البحرية للحرس الثوري سفينة الحاويات "SDN 7" التابعة للكيان الصهيوني بصاروخ كروز، مما أدى إلى اندلاع حريق واسع النطاق فيها.

تعرضت حاملة المروحيات البرمائية التابعة للجيش الأمريكي الإرهابي، والتي تحمل رقم الهيكل "LHA-7"، لهجوم بمقذوفات هجومية، مما أجبرها بعد هذه الموجة على التراجع في المحيط الهندي.

تعرض شمال وجنوب تل أبيب، والمراكز الاستراتيجية في حيفا، والشركات والمصانع الكيميائية في بئر السبع، وموقع تجمع العسكريين الصهاينة في "بيتح تكفا" لإصابات دقيقة بالصواريخ الباليستية لرجال القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري.

في جزء آخر من العمليات الهجومية، تعرض مركز الإنتاج المشترك للطائرات المسيرة التابع للكيان الصهيوني في الإمارات، وعدد من الطائرات المتمركزة في قاعدة "علي السالم"، لإصابات دقيقة بالطائرات المسيرة والصواريخ.

في المرحلة الثانية من الموجة 98، تعرضت قاعدة "العديري" الأمريكية في الكويت لهجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة من قبل القوة الجوفضائية للحرس الثوري، وإثر ذلك، تم تدمير مواقع مروحيات وسكن القوات المعتدية التابعة للجيش الأمريكي الإرهابي.

تعرضت مراكز التجمع والسيطرة والقيادة في قاعدة "فيكتوريا" الأمريكية في بغداد لاستهداف مؤثر عبر عمليات ناجحة ومقتدرة من قبل المقاومة الإسلامية في العراق.

كما تعرضت خمسة مواقع لاختباء وتنظيم الجماعات الإرهابية في مناطق شمال العراق لهجوم مؤثر بالطائرات المسيرة بعد عملية رصد استخباراتي.

وقام أبطال جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في عملية دقيقة ومخطط لها، باستخدام طائرات مسيرة انقضاضية خلال الساعات الماضية، باستهداف قاعدة "الخرج" ومعسكر "العديري" التابع للإرهابيين الأمريكيين بالطائرات المسيرة الانقضائية من طراز "آرش-2".

يُعدّ تمركز طائرات الإنذار المبكر "أواكس E-3" والطائرات المسيرة "MQ-9" بمثابة عيون أمريكا في المنطقة، ونظراً لتواجد هذا النوع من الطائرات وطائرات التزويد بالوقود في قاعدة "الخرج"، فإن هذه القاعدة تلعب دوراً محورياً في دعم العمليات الأمريكية.

ونظراً لتمركز الوحدات البرية والقوات الخاصة ووحدة المروحيات الخاصة "نايت ستولكرز"، لعب معسكر "العديري" الواقع في الكويت دوراً مهماً في عملية العدو الفاشلة جنوب أصفهان، وتم استهدافه بهجمات دقيقة للجيش.

ونجح حماة سماء إيران في الجيش والحرس الثوري، تحت توجيه وسيطرة الشبكة الموحدة للدفاع الجوي للبلاد، خلال الساعات الماضية في إسقاط طائرة مسيرة من طراز "أوربيتر" في كرمانشاه، وطائرة مسيرة من طراز "هيرمس 900" في أنديمشك، وطائرتين مسيرتين من طراز "MQ-9" في أصفهان وقشم، وصاروخ كروز من طراز "جاسم" بواسطة رجال الحرس الثوري، بالإضافة إلى صاروخي كروز من طراز "توماهوك" و"جاسم" في طهران وهمدان بواسطة أبطال الجيش.

إن التصريحات غير المؤدبة والوقحة والتهديدات الواهية للرئيس الأمريكي المتوهم، والناجمة عن الوصول الى طريق مسدود وتبرير الإخفاقات المتتالية للجيش الأمريكي، ليس لها أي تأثير على استمرار العمليات الهجومية والساحقة لمقاتلي الإسلام ضد الأعداء الأمريكيين والصهاينة، ولن تتمكن من تعويض الخزي والإذلال الذي لحق بأمريكا في منطقة غرب آسيا.

