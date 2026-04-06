متحدث الخارجیة: لو تم استهداف البنى التحتية الإيرانية سنضرب البنى المماثلة للولايات المتحدة

وأضاف بقائي في تصريح لوكالة "رويترز" الاخبارية اليوم الاثنين : ان الشعب الأمريكي بدأ يتفهم أن هذه الحرب ليست حربهم، وأن ما تقوم به حكومتهم ضد إيران يمثل ظلما كبيرا وحربا غير عادلة وعدوانية.

وتابع متحدث وزارة الخارجية، في اشارة الى التهديدات الاخيرة للرئيس الامريكي "ترامب"، الذي توعد بشن هجمات على محطات الطاقة والجسور في إيران، واستخدم ايضا لغة عدائية ومهينة؛ وقال : إن هذه التصريحات تكشف عن عقلية إجرامية وتحريض على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقد تصل إلى حد الإبادة الجماعية إذا استهدفت البنية التحتية الحيوية للبلاد؛ مؤكدا بأن رد إيران سيكون حازما ومماثلا تجاه أي هجوم.

واوضح المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي الايراني، أن القوات المسلحة الإيرانية ستستهدف أي منشأة أمريكية أو مرتبطة بالاعتداء على إيران بنفس الطريقة، وأن هذا النهج ليس خيارا بل خطة دفاعية لصد اي عدوان؛ منوها بإلانجازات التي حققتها يران مؤخرا عبر تدمير عدة طائرات ومقاتلات أمريكية، واعتبرها رسالة واضحة للعالم بشان قدرة البلاد على الدفاع عن نفسها.

وشدد على، أن الوحدة الوطنية في إيران تضم جميع المواطنين والعرقيات، وأن الشعب الإيراني متماسك في مواجهة التهديدات على بلاده، وأن أي محاولة لتقويض القدرات الدفاعية الإيرانية تمثل خطأ حسابيا من قبل الأعداء؛ مؤكدا بأن الدفاع والسيادة الوطنية على رأس الأولويات في إيران منذ عقود.

وختم بقائي تصريحاته بتوجيه رسالة للشعب الأمريكي، مؤكدا فيها بأن هذه الحرب فرضتها حكومتهم على بلادهم باسمهم، وهي حرب قائمة على الأكاذيب ضد دولة ذات حضارة، وأنه يتعين على الشعب الأمريكي الذي يرفض هذه الحرب العدوانية، أن يحمّل حكومته المسؤولية حيال الاجراءات والجرائم التي ترتكبها باسمهم، لما فيها من تداعيات اقتصادية كبيرة على حسابهم".

endNewsMessage1