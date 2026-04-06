مقر "خاتم الأنبیاء": سنوجه ردا ساحقا وانتقامیا على تکرار الهجوم على الأهداف المدنیة

وصرح العقيد ذو الفقاري استمرارا للهزيمة الثقيلة التي تكبدها الجيش الأمريكي المعتدي في جنوب أصفهان، وإثر هجوم الأعداء على جسر «بي وان» (B1) في كرج وصناعات البتروكيماويات في ماهشهر، وإلى جانب عمليات القوات المسلحة ضد أهداف عسكرية محددة، فقد وضعت عملية انتقامية رداً على هذه الاعتداءات السافرة ضمن الموجة الـ 96 من عملية "الوعد الصادق 4" بكلمة النداء المقدسة "يا رقية (س)" على جدول الأعمال.

وأضاف: خلال عملية مشتركة للقوات البحرية والجوفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية حتى صباح اليوم، نفذت المرحلة الأولى من الرد على هذه الإجراءات بإحراق أهداف صهيونية وأمريكية في أنحاء المنطقة على النحو التالي:

1) الهجوم على مصفاة توفير الوقود لمقاتلات الكيان الصهيوني، مما أدى إلى تدمير أجزائها الرئيسية.

2) الهجوم على منشآت الغاز التابعة لشركات "إكسون موبيل" و"شيفرون" الأمريكية المتواجدة في "حبشان" بالإمارات.

3) هجوم صاروخي على بتروكيماويات أمريكية تنتج مواد الوقود للقوات المسلحة الأمريكية والمنتجات العسكرية للكيان الصهيوني في "الرويس" بالإمارات، ونشوب حريق واسع فيها.

4) هجوم ثقيل بالمسيرات على بتروكيماويات "سترة" الأمريكية في البحرين، أدى إلى حريق واسع وتدمير أجزاء مهمة من هذه الصناعة التي تساهم في إنتاج المشتقات النفطية التي يحتاجها الجيش الأمريكي.

5) الهجوم على منشآت "الشعيبة" البتروكيماوية الأمريكية في الكويت، مما أدى إلى حريق واسع جداً وتوقف كامل لهذه المجموعة المتعاونة مع القوات المسلحة الأمريكية.

وأكد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء: دك أبطال القوة البحرية للحرس في الموجة الـ 97 من عملية "الوعد الصادق ۴" بكلمة السر المباركة "يا قاسم بن الحسن (ع)"، عدة أهداف مهمة للإرهابيين الأمريكيين الصهاينة وممتلكاتهم في الخليج الفارسي والدول المطلة عليه.

وتابع: تم استهداف تجمع للقادة والضباط الأمريكيين في موقع بغطاء مدني بالقرب من قاعدة "محمد الأحمد" البحرية في الكويت باستخدام صواريخ باليستية ومسيرات انتحارية؛ وبحسب الأنباء الدقيقة، قتل أو جرح خلال هجوم البحرية التابعة للحرس الثورة أمس على تجمع القوات الأمريكية في الإمارات 25 شخصا بشكل مؤكد حتى هذه اللحظة.

وذكر العقيد ذو الفقاري: استمرارا لهذه العمليات، تم استهداف سفينة صهيونية تحمل الاسم التجاري "كيندائو ستار" (Qingdao Star) في قناة ميناء "جبل علي" بالإمارات بصاروخ كروز بدقة عالية، والسفينة تحترق الآن.

وأضاف: منذ يوم أمس وحتى الآن، وفي إطار السيطرة الذكية على مضيق هرمز، تم منع دخول وخروج عدة سفن لعدم امتلاكها تصاريح مرور، وجرى توجيه السفن المذكورة إلى المراسي في غرب وشرق مضيق هرمز الاستراتيجي. كما استهدف أبطال القوة الجوفضائية للحرس منطقة صناعية تابعة لجيش الكيان الصهيوني رداً على شرور الكيان.

وقال: إن أبطال جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية استهدفوا منذ فجر اليوم، في رد قاطع على جرائم الأعداء الأمريكيين الصهاينة، صناعات بتروكيماوية وخزانات للمشتقات النفطية في جنوب الأراضي المحتلة بالقرب من "ديمونا"، ومستودعا للمعدات ووحدات الاتصال عبر الأقمار الصناعية ومقر قوات الجيش الإرهابي الأمريكي في "بوبيان" بالكويت بهجمات مسيرة؛ وكانت المستودعات المستهدفة في هذه القاعدة مكانا لتخزين ذخائر المنظومات الصاروخية مثل "هيمارس" ومنشآت الاتصال والمراقبة للقوات الإرهابية الأمريكية.

وأكد العقيد ذو الفقاري: بعد الهجمات المتعددة والأضرار الجسيمة لقاعدة "عريفجان" في الكويت، قامت أمريكا بإنشاء مخيم جديد في جزيرة "بوبيان" لنشر وحدات الاتصال عبر الأقمار الصناعية والتنصت ومركز سيطرة لإدارة المعركة لمواصلة شرورها ضد إيران، وقد تعرضت هذه المنشآت لهجوم بالمسيرات في الهجمات الأخيرة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال: نجحت القوات في الجيش وحرس الثورة الإسلامية تحت توجيه وسيطرة الشبكة الموحدة للدفاع الجوي للبلاد خلال الساعات الماضية في إسقاط مسيرة من طراز "MQ-9" في سماء أصفهان ومسيرة من طراز "لوكاس" قرب جزيرة "خارك"؛ وباحتساب عمليات الإسقاط هذه، وصل عدد المسيرات التي دمرتها شبكة الدفاع الجوي الموحدة للبلاد إلى 163 مسيرة.

واختتم المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء: لقد أعلنا منذ البداية أن أي اعتداء على الأهداف المدنية سيواجه برد مضاعف ضد مصالح العدو في أي نقطة من المنطقة، وفي حال تکرار الهجوم على الأهداف المدنية، فإن المراحل القادمة من عملياتنا الهجومية والانتقامية ستنفذ بشكل أكثر سحقا واتساعا، وستتضاعف خسائرهم وأضرارهم نتيجة الإصرار على هذا النهج.

