استشهاد رئيس جهاز استخبارات حرس الثورة الإسلامية إثر العدوان الأمريكي والصهيوني

وأصدر حرس الثورة الإسلامية بيانا أعلن فيه استشهاد رئيس جهاز استخبارات الحرس العميد "مجيد خادمي".

وجاء في البيان: استشهد العميد خادمي، اليوم الاثنين، في جريمة الهجوم الإرهابي للعدو الأمريكي الصهيوني في الحرب المفروضة الحالية.

وتابع:"على مدار ما يقارب نصف قرن من الدفاع الصادق والشجاع عن الثورة الإسلامية والنظام والوطن، قدّم هذا القائد المتميز إسهامات عظيمة ودائمة ومُلهمة في مجالي الاستخبارات والأمن، ما يُمهّد الطريق أمام أجهزة الاستخبارات في البلاد لسنوات عديدة قادمة، لا سيما في مواجهة الأعداء الأجانب على المستويات الاستراتيجية ومخططاتهم الخبيثة والشريرة لاختراق أمن إيران وزعزعة استقرارها وسلامها.

وأضاف البيان: نتقدم بالتعازي والتبريكات لبقية الله الاعظم (ارواحنا فداه) ونائبه الحق، قائد الثورة الإسلامية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، آية الله السيد مجتبى الخامنئي (مد ظله العالي)، ولأسرته الكريمة، ولأجهزة الاستخبارات الوطنية، ولا سيما رفاقه في الحرس؛ سائلين العلي القدير أن يرزق هذا الشهيد أعلى المراتب، وأن يكون مع سيد الشهداء، أبي عبد الله الحسين (عليه السلام)، وأن يلهم أهله وذويه ورفاقه في السلاح الثبات في خيمة الولاية، ومواصلة مسيرة قائد الأمة الشهيد، وسائر شهداء إيران الإسلامية وجبهة المقاومة.

وأعلن حرس الثورة الإسلامية أن مراسم تشييع ودفن الجثمان الطاهر لهذا الشهيد الجليل سيتم الإعلان عنها لاحقا.

