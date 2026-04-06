رئیس منظمة الطاقة النوویة الإیرانیة: تقاعس الوکالة شجّع المعتدین أکثر

ووجه إسلامي رسالة رسمية إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية احتج فيها على الهجوم الأخير الذي استهدف محطة بوشهر النووية وذلك استكمالا لمراسلاته السابقة مع الوكالة.

كما اعتبر هذا العمل انتهاكا صارخا لمبدأ حظر الهجوم على المنشآت النووية الخاضعة لضمانات دولة عضو في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واصفا إياه بأنه مصداق جلي لجرائم الحرب وتهديد للنظام العالمي لعدم الانتشار.

كما انتقد رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية تقاعس الوكالة وشخص المدير العام تجاه هذه الهجمات، مصرحا بأن مجرد الإعراب عن "القلق العميق" دون الإدانة الصريحة لهذه الأعمال العدوانية ليس كافياً، وأن مثل هذا النهج من شأنه أن يجعل المعتدين أكثر جرأة على تكرار هذه الهجمات.

