بقائي: تلقينا بعض المقترحات.. وعملية واشنطن في أصفهان فشلت وقد يكون هدفها سرقة اليورانيوم

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي تلقي إيران بعض المقترحات عبر الوسطاء، مشيراً إلى أن الخطة الأميركية ذات الخمسة عشر بنداً نقلت من خلال باكستان وبعض الدول الصديقة.

وأضاف بقائي: "أعلنّا أن هذه المقترحات مبالغ فيها للغاية وغير معتادة وغير منطقية... قمنا بإعداد ردودنا وسنعلن عنها بشكل صريح متى دعت الحاجة".

وتابع: "تم نقل موقف طهران عبر الوسطاء، ومن الطبيعي أن يستمر نقل هذه الرسائل".

وشدد على أن "المفاوضات لا تتوافق مع الإنذار النهائي أو التهديد بارتكاب جريمة حرب".

