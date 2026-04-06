نائب الرئیس الإيراني: الهجوم على جامعة شريف الصناعية رمز لجنون ترامب وجهله

وكتب "عارف" في رسالة رداً على العدوان الصهیو الأمريكي على جامعة شريف الصناعية في العاصمة طهران: إن الهجوم على جامعة شريف الصناعية بقنبلة خارقة للتحصينات هو رمز لجنون ترامب وجهله. فهو لا يفهم أن علم إيران ليس في الخرسانة كي يدمر بالقنابل؛ فالحصن الحقيقي هو إرادة أساتذتنا ونخبنا.

وأکد النائب الأول لرئيس الجمهورية: لم یستطع أي توحش في التاريخ أن یسلب العلم والمعرفة من الإيرانيين. فالمعرفة متأصلة في نفوسنا ومتجذرة في أرواحنا، وهذا الحصن والخندق لا يمكن أن ينهار.

endNewsMessage1