عراقجي يحذر من اتساع نطاق تداعيات العدوان العسكري الأمريكي والصهيوني

وتبادل وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، في اتصال هاتفي مساء الاحد، مع نظيره الهندي سوبرامانیام جایشانکار، وجهات النظر حول التطورات الإقليمية وتداعيات العدوان العسكري الأمريكي والصهيوني على إيران.

وأشار عراقجي إلى الجرائم الشنيعة التي ارتكبها المعتدون الأمريكيون والصهاينة ضد الشعب الإيراني، والهجوم على البنية التحتية الصناعية والإنتاجية الإيرانية، فضلًا عن المنشآت النووية السلمية الخاضعة للضمانات، واستمرار الخطاب الأمريكي الذي يهدد علنًا بمهاجمة البنية التحتية للطاقة الإيرانية، مذكّرًا المجتمع الدولي والأمم المتحدة بمسؤوليتهما في التصدي للفوضى وتطبيع جرائم الحرب.

واكد عراقجي، العزم الراسخ للشعب الإيراني وقواته المسلحة على الدفاع عن مصالحه وأمنه القومي، محذراً من عواقب العدوان العسكري الأمريكي والصهيوني على استقرار المنطقة والعالم وأمنهما.

من جانبه ، أشار وزير الخارجية الهندي سوبرامانیام جایشانکار إلى أهمية الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار والأمن في المنطقة، مؤكداً دعم بلاده للجهود الجارية على المستويين الإقليمي والدولي لوقف الحرب.

endNewsMessage1