إیران: لو کان ضمیر الأمم المتحدة حیّا لما سکتت أمام تهدیدات ترامب باستهداف البنیة التحتیة المدنیة الایرانیة

وقالت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، يوم الأحد: أن الرئيس الأمريكي يهدد علنًا مرة أخرى بتدمير البنية التحتية الضرورية للمدنيين في إيران.

وشددت على أنه لو كان لدى الأمم المتحدة ضمير حي، لما سكتت أمام التهديد الصريح والمخزي من الرئيس الأمريكي المُثير للحروب باستهداف البنية التحتية المدنية وقالت: يسعى ترامب إلى جر المنطقة إلى حرب لا نهاية لها.

وأكدت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة أن هذا استفزاز مباشر وعلني لترهيب المدنيين، ودليل واضح على نية ارتكاب جريمة حرب.

وصرحت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة قائلة: "يقع على عاتق المجتمع الدولي وجميع الدول التزامات قانونية لمنع مثل هذه الأعمال الشنيعة لجرائم الحرب. يجب عليهم التحرك الآن. غداً سيكون متأخراً جداً".

endNewsMessage1