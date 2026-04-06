عراقجی: التهدیدات الأمیرکیة باستهداف منشآت الطاقة الایرانیة اعتراف صریح بارتکاب جریمة حرب

وخلال هذا الاتصال الهاتفي تبادل عراقجي ولافروف الآراء بشأن آخر التطورات الإقليمية والقضايا الدولية المرتبطة بالحرب العدوانية التي تشنها أميركا والكيان الصهيوني ضد إيران.

وشرح وزير الخارجية الإيراني الجرائم التي ارتكبتها أميركا والكيان الصهيوني بحق الشعب الإيراني على مدى الـ 37 يومًا الماضية، بما في ذلك الهجمات على البنى التحتية الصناعية والإنتاجية الإيرانية، والمستشفيات، والمدارس، والمناطق السكنية، وكذلك المنشآت والمراكز النووية الإيرانية.

واشار إلى التهديدات الأميركية باستهداف منشآت الطاقة الإيرانية، واصفاً هذه التصريحات بأنها اعتراف صريح بارتكاب جريمة حرب.

وشدد على ضرورة اتخاذ إجراء عاجل من قبل المنظمات الدولية المعنية، ولا سيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لإدانة هذه الجرائم ومحاسبة المعتدين.

من جهته أكد وزير الخارجية الروسي، مستذكراً الموقف المبدئي لبلاده في إدانة العدوان العسكري الأميركي والإسرائيلي ضد إيران، على ضرورة وقف الهجمات غير القانونية ضد الأهداف المدنية، ولا سيما محطة بوشهر النووية، ودعا إلى استغلال كل فرصة لمنع توسع نطاق النزاعات.

