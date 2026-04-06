منظمة الطاقة الذریة: الهجوم على منشآت الماء الثقیل یُعد جریمة حرب

وكتبت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في تغريدة، في إشارة إلى العدوان الصهیو الأمريكي على منشآت الماء الثقيل في إيران: إن الماء الثقيل ومشتقاته لهما دور استراتيجي وحيوي في الصناعات الدوائية، وتشخيص الأمراض وعلاجها، وكذلك في الصناعات المتقدمة.

وأضافت: إن الهجوم الأمريكي‑الصهيوني على منشآت الماء الثقيل في إيران جريمة واضحة ضد العلم والصحة وتقدم البشرية.

وأكدت منظمة الطاقة الذرية: لن يتوقف تقدمنا العلمي، ولن تضعف إرادتنا في خدمة السلام وصحة العالم.

