منظمة الطاقة الذریة: الهجوم على منشآت الماء الثقیل یُعد جریمة حرب
اعتبرت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، ردا على الهجمات التي استهدفت صناعات الماء الثقيل في البلاد، أن هذا العمل يُعد مصداقا لجريمة حرب، مؤكدة أن تقدمنا العلمي لن يتوقف، وأن إرادتنا في خدمة السلام وصحة العالم لن تتزعزع.
وكتبت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في تغريدة، في إشارة إلى العدوان الصهیو الأمريكي على منشآت الماء الثقيل في إيران: إن الماء الثقيل ومشتقاته لهما دور استراتيجي وحيوي في الصناعات الدوائية، وتشخيص الأمراض وعلاجها، وكذلك في الصناعات المتقدمة.
وأضافت: إن الهجوم الأمريكي‑الصهيوني على منشآت الماء الثقيل في إيران جريمة واضحة ضد العلم والصحة وتقدم البشرية.
وأكدت منظمة الطاقة الذرية: لن يتوقف تقدمنا العلمي، ولن تضعف إرادتنا في خدمة السلام وصحة العالم.