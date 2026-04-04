عراقجي ونظيره الباكستاني يبحثان هاتفياً آخر التطورات الإقليمية

وتبادل وزير خارجية الجمهورية الإسلامية "عباس عراقجي"، ونظيره الباكستاني "محمد اسحاق دار" مساء اليوم السبت، وجهات النظر بشأن آخر التطورات الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية.

وكان عراقجي قد كتب السبت، وقبل هذا الحوار، في رسالة نشرها عبر منصة "إكس" بشأن وساطة باكستان في الحرب المفروضة على إيران: نحن نقدر جهود باكستان، ولم نرفض قط الذهاب إلى إسلام آباد. ما يهمنا هو تهيئة ظروف إنهاء نهائي ودائم لهذه الحرب غير القانونية وغير المشروعة التي فُرضت علينا. تحيا باكستان.

