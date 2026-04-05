سفیر ایران لدی الامم المتحدة: استهداف البنى التحتیة مثال واضح على جریمة حرب

وقال" إيرواني" أمس السبت بالتوقيت المحلي، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وإلى الرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي، والمفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بشأن استمرار هجمات أمريكا والکیان الصهیوني على إيران: إن الاستهداف الصريح والمتعمد والمنهجي للمدنيين والأعيان المدنية، وكذلك تدمير البنى التحتية الضرورية لبقاء السكان المدنيين، بما في ذلك منشآت الكهرباء والمياه والطاقة وسائر المنشآت الحيوية المدنية، يعد جريمة حرب وعملا إرهابيا دوليا سافرا، ويجري بهدف بث الرعب وإلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين.

وصرح سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الدائم لدى منظمة الامم المتحدة قائلاً: إن مثل هذه الأعمال المروعة والوحشية تعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني، وتدل علی القصد الإجرامي للمرتكبين في إلحاق معاناة واسعة بالسكان المدنيين.

وأکد: إن الصمت أو عدم التحرك إزاء مثل هذه الانتهاكات الجسيمة يضعف بصورة خطيرة مجمل القانون الدولي، ويقوض أسس ميثاق الأمم المتحدة، ويشجع على استمرار الأعمالِ العدوانية، مع عواقب ستتجاوز حدود المنطقة.

