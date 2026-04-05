متحدث مقر "خاتم الأنبياء (ص): في حال اتساع دائرة الشر، ستتحول المنطقة بأكملها إلى جحيمٍ للأعداء

وقال العقيد "ذوالفقاري" الیوم الأحد: إن الموجة 93 من عملية الوعد الصادق 4، وبالنداء المبارك «السلام عليك يا حُجّةَ الله ودليلَ إرادته»، نُفِّذت عصر يوم الجمعة ضد أهداف في شمال وعمق الأراضي المحتلة.

وأضاف: لقد أصابت الهجماتُ بدقة مراكزَ تجمع وإسناد ودعم قتالي للصهاينة في الجليل الغربي، وحيفا، وكفر كنا، وكرايوت. وقد نُفِّذت هجمات هذه الموجة بمزيجٍ من الصواريخ ذات الوقود الصلب والسائل، والطائرات المسيّرة الانقضاضیة.

وتابع العقید ذو الفقاري قائلا: فجر أمس السبت، وفي الموجة 94 من عملية «الوعد الصادق 4» وبالنداء المبارك «يا أمّ البنين»، استُهدفت مراكز صناعية ـ عسكرية في وسط وجنوب الأراضي المحتلة بصواريخ باليستية من طراز خرمشهر وعماد وخيبرشكن ، وبطائرات مسيرة انقضاضیة. وفي هذه الموجة، تعرّضت مواقع في ديمونا والنقب وبئر السبع ورمات غان للهجوم.

كما استُهدِف، في المرحلة الثانية من الموجة 94 من عملية «الوعد الصادق 4»، مركزُ تجهيزِ مروحيات «شينوك» ومستودعاتُ حفظِ تجهيزاته في قاعدة العُديري، بمزيجٍ من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.

وأضاف متحدث مقر "خاتم الأنبياء (ص): إن المقاومة الإسلامية في العراق نجحت أيضًا خلال الساعات الماضية في تنفيذ 19 عملية صاروخية ـ مسيّرة ضد أهداف أمريكية ـ صهيونية.

وقال العقيد ذو الفقاري: إنّ العمليات الواسعة للقوات البحرية والجو الفضائية لحرس الثورة الإسلامیة صباح اليوم الأحد، في الموجة 95، وبالنداء المبارك «يا حسن بن علي عليه السلام»، نُفِّذت بصواريخ حاج قاسم وخيبرشكن وقدر.

وأضاف: وفيما بعد، كانت بطاريات هايمارس التابعة للجيش الأمريكي في جزيرة بوبیان بالكويت، ومنظومة باتريوت الأمريكية في شمال البحرين، وموقع تجمع مطلقي الصواريخ الأمريكيين، ومكان تجمع كبار قادة ومدربي الجيش الأمريكي الإرهابي في الإمارات، وشركة أوراكل الأمريكية لتقنيات الذكاء الاصطناعي في الإمارات، من بين الأهداف البارزة لهذه الهجمات. كما استُهدفت في ميناء خليفة بن سلمان في البحرين سفينةٌ تجارية مملوكة للكيان الصهيوني وترفع علم دولةٍ ثالثة، وذلك بمقذوفات قوية أطلقتها القوات البحرية.

و حذر المتحدث باسم مقر خاتم الانبياء (ص) المركزي العقید "إبراهيم ذوالفقاري" الأعداء وقال: لا تنسوا أنه في حال اتساع دائرة الشر، ستتحول المنطقة بأكملها إلى جحيمٍ لكم. إن وهم هزيمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد تحوّل إلى مستنقعٍ ستغرقون فيه.

و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم.

