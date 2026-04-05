مقر "خاتم الأنبياء (ص): تدمير طائرات العدو المعتدي في جنوب أصفهان
أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الانبياء (ص) المركزي العقید "إبراهيم ذوالفقاري" عن تدمير طائرات العدو المعتدي في جنوب أصفهان.
وأعلن العقید ذوالفقاري، اليوم الأحد، أنه على خلفية تحركات يائسة وعدائية من جانب العدو في محاولة لإنقاذ طيار مقاتلته التي أُسقطت، جرى استهداف وتدمير طائرات العدو المعتدي في جنوب أصفهان وذلك خلال عملية مشتركة نفذها مقاتلو حرس الثورة الإسلامية وقوات التعبئة الشعبية بالتعاون مع القوات الأمنية.
وأضاف: أن الطائرات المذكورة لا تزال حتى الآن تشتعل فيها النيران، في ظل غضب مقاتلي الإسلام.