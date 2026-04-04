إلهام علييف: إيران وجمهوریة أذربيجان تقفان إلى جانب بعضهما في الأوقات العصيبة

وكتب "علييف"، اليوم السبت، على منصة "إكس"، ردا على تقدیر رئيس الجمهورية "مسعود بزشكيان" لدعم حكومة وشعب جمهورية أذربيجان لايران: إن تقدیر الرئيس المحترم للجمهورية الإسلامية الإيرانية، أخي، السيد "مسعود بزشکیان"، لدعم جمهورية أذربيجان شعبا وحکومة يعد ذا قيمة كبيرة للغاية لشعبنا.

وأضاف: إن شعوبنا الصديقة والشقيقة كانت عبر القرون سندا ودعما لبعضها البعض، ومن الآن فصاعدا سنبقى دائما معا في الأيام السعيدة والصعبة وفي السراء والضراء.

یذکر أنه كتب الرئيس "بزشکیان" أمس الجمعة على حسابه في منصة التواصل الاجتماعي "إكس": في حديثي مع أخي إلهام علييف، قدّرت تعاطف ودعم حكومة وشعب جمهورية أذربيجان لايران.

واضاف: الأمم الصديقة والشقيقة تجد بعضها بعضا في أوقات الشدائد والمحن وكلما كانت هذه العلاقات متجذرة أكثر حضاريًا، كان هذا الرابط أكثر متانة.

