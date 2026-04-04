قالیباف: هرمز ورقة إیران الإستراتیجیة ولن یعود کما کان
قال رئيس مجلس الشوری الإسلامي الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم السبت، إن مضيق هرمز أصبح ميزة إستراتيجية لإيران في ظل الظروف الأمنية الراهنة ولن يعود إلى حالته السابقة.
وأضاف قاليباف أن إدارة المضيق بيد القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولن يحق لأي دولة المرور عبره دون إذن إيران، مشددا أن إيران ستدافع عن هذا الموقع الإستراتيجي بكل قوتها العسكرية.
وأكد أن القوات المسلحة لم تضعف، بل اكتسبت خبرة أكبر في ساحة المعركة وطورت قدرات جديدة، مشددا على أن طريق إيران ليس التنازل أو الاستسلام، بل المقاومة لترسيخ مكانتها في النظام العالمي الجديد على حد قوله.