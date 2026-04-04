تعيين العميد حسين محبي متحدثا باسم الحرس الثوري

وبعد استشهاد العميد علي محمد نائيني، اصدر ممثل الولي الفقيه في الحرس الثوري حجة الاسلام عبدالله حاجي صادقي قرارا عيّن بموجبه العميد حسين محبي قائما بأعمال مدير العلاقات العامة والمتحدث باسم الحرس الثوري الإسلامي.

ويشغل العميد محبي حالياً مسؤولية دائرة الاعلام والثقافة في مكتب ممثل الولي الفقيه في الحرس الثوري.

وكان العميد علي محمد نائيني يشغل سابقا هذا المنصب، والذي استشهد في هجوم للعدو الأميركي - الصهيوني في آخر يوم من شهر رمضان المبارك.

