العدو الصهيو أمريكي يستهدف محطة بوشهر النووية للمرة الرابعة خلال الحرب

وأعلنت منظمة الطاقة الذرية عن استهداف جديد لمحيط محطة بوشهر، واستشهاد أحد العاملين في هذه المحطة، مؤكدة أن الحادث لم يلحق أي أذى بالأجزاء الرئيسية للمحطة، كما لم يتأثر مسار تشغيلها.

وفي سياق الاعتداءات والجرائم الأمريكية والصهيونية، سقط اليوم السبت، مقذوف في محيط محطة بوشهر للطاقة النووية. ونتيجة لموجة الانفجار والشظايا الناجمة عن هذا الهجوم، تضرر أحد المباني الجانبية للمحطة، واستشهد أحد العاملين في قسم الأمن في المحطة.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن هذا الحادث لم يلحق أي ضرر بالأجزاء الرئيسية للمحطة، كما لم يؤثر في مسار تشغيلها. ومع ذلك، يعد هذا الهجوم الرابع على محطة بوشهر للطاقة النووية خلال الحرب المفروضة الراهنة.

ومحطة بوشهر النووية قيد التشغيل، ونظرا لوجود كميات كبيرة من المواد المشعة، فإن أي ضرر جسيم بها قد يفضي إلى خطر وقوع حادث نووي كبير، وهو حدث ستكون له تبعات واسعة لا يمكن تعويضها على المنطقة.

endNewsMessage1