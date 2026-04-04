متحدث مقر "خاتم الأنبياء (ص): نحذر من أي هجوم على المراكز الدبلوماسية الإيرانية

وقال العقيد "ذوالفقاري" الیوم السبت مخاطبا الأعداء: بناء علی التحذير السابق، نحذر مرة أخرى الکیان الصهيوني العاجز أنه في حالة أي عدوان أو اعتداء على أي من سفارات ومراكز دبلوماسية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن جميع السفارات عديمة الهوية والمزيّفة لذلك الكيان في المنطقة ستكون هدفاً مشروعاً للقوات المسلحة الإيرانية المقتدرة، وسيتم استهدافها.

وأكد متحدث مقر "خاتم الأنبياء (ص): لا تنسوا أننا سننفذ ما نقوله بسرعة وبشدة.

