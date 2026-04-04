الحرس الثوری: لا علاقة لنا بالهجوم على السفارة الأمریکیة فی الریاض

وأفادت "إيلنا" نقلا عن الموقع الإعلامي لحرس الثورة الإسلامیة، ان البيان رقم 54 لعملية "الوعد الصادق 4" الصادر عن حرس الثورة الإسلامية جاء كالتالي : لقد ذكر في خبر نقلا عن صحيفة وول ستريت جورنال، أن السفارة الأمريكية في الرياض قد تعرضت لهجوم، اذ ندين هذا التحرك، نعلن أن الحادث لا علاقة له بأيّ حال من الأحوال بالقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالنظر إلى الاستراتيجية التي ينتهجها العدو الصهيوني في المنطقة، فإن هذا العمل قد نُفِّذ بالتأكيد من جانب الصهاينة.

وأشار حرس الثورة الإسلامیة في بيانه إلى، أن بنك الأهداف للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية قد أُعلن عنه مسبقا بوضوح وأن التحذيرات اللازمة بشأن محاولات الفتنة التي يقوم بها الکیان الصهيوني في المنطقة قد وجهت إلى الدول المجاورة والإسلامية.

وأكد البيان : إن دول منطقة غرب آسيا ينبغي لها أن تكون يقظة إزاء محاولات الفتنة التي تمارسها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني بهدف زعزعة استقرار المنطقة وتدميرها.

