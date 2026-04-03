إصابة مروحية أميركية بمقذوف خلال عملية البحث عن الطيار الذي سقطت طائرته في إيران

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين، قوله إن الجيش الأميركي أطلق عملية بحث وإنقاذ قبل وصول إيران إلى ناجين عقب إسقاط مقاتلة. وأيضا أكد مسؤول أميركي لرويترز، سقوط طائرة مقاتلة أميركية في إيران والبحث جار عن طاقمها.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدّث باسم مقر "​خاتم الأنبياء​" المركزي في إيران، المقدّم ​إبراهيم ذو الفقاري​، أنّه "تمّ إسقاط ثاني مقاتلة أميركيّة متطوّرة من الجيل الخامس من طراز "​F​-​35​" في أجواء وسط إيران، بعدما استهدفتها منظومة حديثة للدّفاع الجوّي تابعة للقوّة الجوفضائيّة في ​​الحرس الثوري الإيراني​​، وكانت تتبع لسرب لاكنهيث"، مشيرًا إلى أنّه "بسبب الانفجار العنيف للمقاتلة لحظة إصابتها وسقوطها، يُرجَّح أن يكون احتمال نجاة الطيّار ضئيلًا".

وكانت قد أفادت وكالة تسنيم عن مصادر، بأن "الأميركين حاولوا منذ ساعات إنقاذ طيار مقاتلتهم التي أسقطتها القوات المسلحة الإيرانية، باستخدام مروحيات بلاك هوك وطائرة من طراز هرقل 130، لكن محاولاتهم لم تنجح.

وأضافت المصادر أنه "نظرًا للضرر المعنوي الذي لحق ب​الولايات المتحدة​ في هذه القضية، فمن المحتمل أن يتم الإعلان عن شخص آخر خلال الساعات المقلبة على أنه الطيار الذي تم إنقاذه".

وقالت الوكالة: "عادةً ما يكون طيارو المقاتلات مزوّدين بأنظمة GPS يمكنها تحديد مواقعهم في حال القفز. ومع ذلك، فإن المساحة الواسعة التي يقوم الأميركيون بتمشيطها تشير إلى أ

