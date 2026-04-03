مقر خاتم الأنبياء لأمريكا: نحذر بأننا سندمر كافة ممتلكاتكم في المنطقة

وقال المتحدث باسم مقر "خاتم الانبياء (ص) العقيد "ابراهيم ذوالفقاري" اليوم الجمعة، رداً على تخرصات الرئيس الأمريكي وتهديداته المستمرة بتدمير الجسور ومحطات الطاقة والبنى التحتية للكهرباء والطاقة في إيران، : نحذر مجدداً من أنه في حال تنفيذ هذه التهديدات، فإن القوات المسلحة المقتدرة لإيران الإسلامية ستضرب كافة ممتلكات الكيان الصهيوني وأمريكا في مجالات الوقود والطاقة والمراكز الاقتصادية ومحطات الطاقة في المنطقة والأراضي المحتلة، كما ستستهدف أجزاءً أكثر أهمية وأوسع نطاقاً من رساميلهما (أصولهما) والدول المضيفة لهما وحلفاء أمريكا والكيان الصهیوني بشكل أشد وأكثر تدميراً.

وأضاف العقيد ذو الفقاري: على الدول المضيفة للقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، إذا أرادت تجنب الضرر، أن تُرغم الأمريكيين على الخروج من أراضيها.

وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِز

