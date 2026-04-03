حرس الثورة الإسلامیة: استهدفنا أنظمة الرادارات والمعدات البحریة الأمریکیة

وصرح حرس الثورة الإسلامية اليوم الجمعة في بيان بأن مقاتلي القوتين البحرية والجو الفضائية التابعة له نفذوا منذ صباح اليوم في الموجة 92 من عملية "الوعد الصادق 4" بالنداء المبارك "يا صاحب الزمان أدركني" سلسلة هجمات مركبة وخاطفة استهدفت أنظمة الرادارات ومعدات القطع البحرية التابعة للإرهابيين الأمريكيين في المنطقة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك باستخدام صواريخ بالستية وطائرات مسيرة هجومية.

وأضاف البيان أنه في المرحلة الأولى من العملية البحرية، تم استهداف موقع تجمع الزوارق البرمائية الأمريكية (LCU) في ميناء "الشيـوخ" بواسطة صواريخ بالستية. كما تم في مرحلة أخرى تدمير رادارات الإنذار المبكر الجوي بعيد المدى ثلاثي الأبعاد من طراز "AR-327" المتمركز في موقع "جبل الدخان" في البحرين، عبر هجوم بطائرات مسيرة.

وتابع البيان أن مقاتلي القوة الجو الفضائية لحرس الثورة في ساعات فجر الجمعة، امتدادا لهجمات الليلة الماضية، استهدفوا بنجاح قاعدة "رامات ديفيد" الجوية، التي تستضيف أسراب مقاتلات F-16 الإسرائيلية جنوب شرق حيفا، وذلك عبر إطلاق صاروخين بالستيين.

وفي جزء آخر من العملية الهجومية الصاروخية، وفي إطار تكتيك "إطلاق النار المتتابع" واستمرار الضربات، تم استهداف أكثر من 50 نقطة في قلب تل أبيب والأراضي المحتلة باستخدام صواريخ "خرمشهر 4" متعددة الرؤوس الحربية، محققة إصابات مباشرة.

كما أشار البيان إلى إسقاط طائرة مقاتلة أمريكية متطورة من طراز F-35، تابعة لسرب "LAKEN-HEATH" في أجواء وسط إيران بواسطة منظومة الدفاع الجوي الجوفضائي التابعة للحرس الثوري، حيث تم تدميرها بالكامل، وهي الطائرة الثانية التي يتم إسقاطها خلال الساعات الـ 12 الماضية.

وختم حرس الثورة الإسلامية بيانه بالتأكيد على أن الهجمات الدقيقة والواسعة في هذه الموجة لا تزال مستمرة، وأنه سيتم الإعلان عن التفاصيل التكميلية لاحقا للشعب الإيراني.

