بزشكيان: التهديد بإعادة أمة إلى العصر الحجري، هل له معنى سوى جريمة حرب واسعة النطاق؟
كتب رئيس جمهورية "مسعود بزشكيان"، في رسالة له رداً على تصريحات الرئيس الأمريكي ضد الشعب الإيراني: إن التهديد بإعادة شعبٍ ما إلى العصر الحجري، هل له من معنى سوى الجريمة الحربية الواسعة النطاق؟
وكتب الرئیس "بزشكيان" اليوم الجمعة عبر حسابه على منصة "إكس"، رداً على تصريحات الرئيس الأمريكي "ترامب" ضد الشعب الإيراني المسلم: إن التهديد بإعادة أمة إلى العصر الحجري، هل له من معنى سوى جريمة حرب واسعة النطاق؟
وأضاف رئيس الجمهورية في هذه الرسالة: هذا سؤال طرحته على نظيري الفنلندي، وهو رجل قانون. فالتاريخ مليء بتجارب أولئك الذين دفعوا أثمانًا باهظة بسبب صمتهم أمام المجرمين.