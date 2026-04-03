الجيش الإيراني: استهدفنا معدات ومعسكرات قوات العدو في الأردن والكويت والبحرين

وقال جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيانه الرقم الـ 53 : أيها الشعب الإيراني العظيم، ردا على الأعمال العدوانية من قبل جيش أمريكا الإرهابي واستهدافه البنى التحتية للبلاد، بما في ذلك الصناعات وشركتين للصلب في أصفهان (وسط البلاد) وخوزستان (جنوب البلاد) وجسر B1 في مدينة كرج (غربي العاصمة)، قام أبناؤكم الأبطال في جيش الجمهورية الإسلامية منذ فجراليوم باستهداف كل من مستودع المعدات اللوجستیة والدعم وأماكن إقامة قوات الجيش الأمريكي الإرهابي في الأردن، ومقر تمركز الكتيبة الميكانيكية للواء المدرع الأمريكي في معسكر "عريفجان" بالكويت، وأكبر مصنع لصهر الألومنيوم في البحرين، باعتباره داعما للصناعات العسكرية الأمريكية وذلك بهجماتهم بالطائرات المسيرة.

وأضاف البيان: إن معسكر "عريفجان" يشكل قاعدة لدعم جميع أنواع المركبات المدرعة في الكويت، ويقيم فيه وحدات تشمل ألوية المشاة والدعم الميداني للجيش الأمريكي.

وتابع:إن مصنع صهر الألومنيوم في البحرين (Alba) يعد أكبر مصنع لصهر الألومنيوم في البلاد، ويقوم بتعاون ستراتيجي مع الصناعات الأمريكية ويدعم الصناعات العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد البيان أن جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالتنسيق الكامل مع بقیة أركان القوات المسلحة، وبالاعتماد على القدرات المحلية والإشراف الاستخباراتي والدعم الشعبي، سيرد على أي عمل عدائي من العدو بشكل هجين ويفوق التوقعات.

