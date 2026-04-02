العميد موسوي يرد على تصريحات وزير الحرب الأميركي
معرف الأخبار : 1768533
رد قائد القوات الجوفضائية لحرس الثورة الإسلامية العميد سيد مجيد موسوي على التصريحات الأخيرة لوزير الحرب الأميركي التي هدد فيها إيران بإعادة هذا البلد إلى العصر الحجري.
وكتب العميد موسوي، على منصة "إكس" مخاطباً وزير الحرب الأميركي قائلاً: إنتم من تقودون جنودكم إلى تحت أحجار القبور، وليس إيران التي تهددونها بإعادتها إلى العصر الحجري.
وأضاف مخاطباً وزير الحرب الأميركي: لقد لوثت أوهام هوليوود أذهانكم لدرجة أنكم ومعكم تاريخكم الضئيل الذي لا يتجاوز ٢٥٠ عاماً، تهددون حضارة يتجاوز عمرها ٦٠٠٠ عام.