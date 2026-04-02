الموجة 90 من عملیة الوعد الصادق 4 .. قصف صناعات الحدید والالمنیوم الأمیرکیة بالمنطقة

وفيما يلي نص بيان الحرس الثوري:

بسم الله قاصم الجبّارين

﴿فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ﴾

كنّا قد حذّرنا بأنه في حال تكرار الهجوم على الصناعات الإيرانية، سنقوم بتدمير صناعات الكيان الصهيوني والصناعات الأميركية المتمركزة في المنطقة، لكن العدو — الذي لا يزال قد فقد القدرة على حساب الأمور بسبب ثقل الهزائم — تجاهل التحذيرات واستهدف صناعات الحديد والصلب الإيرانية.

وردًا على هذه الأعمال الإجرامية الشيطانية التي أدت إلى استشهاد وجرح عدد من العمال، وفي عملية مشتركة صاروخية وجوية بدون طيار، قامت القوات الجوفضائية والبحرية التابعة للحرس الثوري، في الموجة 90 من عملية "الوعد الصادق 4" وبنداء "يا مَنْ هُوَ شَدِيدُ الْعِقَاب" المبارك، والتي لا تزال مستمرة بشكل متواصل منذ فجر أمس، باستهداف المراكز التالية وتدمير أقسامها الرئيسية:

صناعات الحديد والصلب الأميركية المتمركزة في أبوظبي (الإمارات)

صناعات الصلب الأميركية المتمركزة في أبوظبي (الإمارات)

الأقسام السليمة غير المتضررة في الهجوم السابق من صناعات الألمنيوم الأميركية في البحرين

الصناعات التسليحية "رافائيل" ومخابئ قوات الجيش الإرهابي الأميركي بالقرب من مدينة المنامة

في هذه العملية الصاروخية والجوية بدون طيار، قُتل وجُرح العشرات من الإرهابيين الأمريكيين، وتمّ عزل موقع الإصابة فورًا من قبل القوات الأمنية، لكن حركة سيارات الإسعاف لنقل الجرحى استمرت لساعات.هذه الهجمات هي بمثابة تحذير، وفي حال تكرار الهجوم على الصناعات الإيرانية، سيكون الرد التالي أكثر إيلامًا من خلال استهداف البنى التحتية الرئيسية لكيان الاحتلال .

نُهدي هذه العملية إلى أسر العمال الشهداء المظلومين، ونُحذّر الرئيس الأميركي المتوهم من تكرار التهديدات التي قد تتجاوز الحرب حدود المنطقة وتجعل العالم غير آمن لأميركا.

endNewsMessage1