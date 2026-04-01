حرس الثورة الاسلامیة: إذا ارتکب العدو جرائم إرهابیة، سنرد بشکل مناسب

ووفقا لما اورده موقع سباه نيوز، جاء في البيان رقم 52 لعملية "الوعد الصادق 4" الصادر عن حرس الثورة الإسلامية كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

تعقيباً على التحذير المسبق من قبل حرس الثورة الإسلامية الذي توعد باستهداف شركات التجسس الأمريكية في حال القيام بأعمال إرهابية في إيران، ادعت القيادة المركزية في جيش الإرهاب الأمريكي أنها لم تقم باستهداف بيوت المدنيين، وأنه في حال تم ذلك، فهو لم يتم من جانبها!

بناء على ذلك نعلن الآتي:

أولاً، ادعائكم بعدم استهداف بيوت المدنيين هو كذب محض، وإن أدلة ووثائق استهدافكم لبيت قائد الثورة الإٍسلامية وبيوت بعض المسؤولين، واستهدافكم مدرسة "ميناب"، هي عيّنات واضحة من عمليات الجيش الأمريكي الإرهابية وجرائمه ضد الإنسانية.

ثانياً، إن الحضور العلني للجيش الأمريكي في ائتلاف إرهابي، يقود إلى مسؤولية قطعية ومباشرة في أي جرائم ترتكب من قبل الإئتلاف بشكل تلقائي.

لذلك نعلن مجدداً، سواء ارتكب جيش الإرهاب الأمريكي جرائم إرهاب بشكل مباشر أو جيش الكيان الصهيوني، فإن الجمهورية الإٍسلامية ستختار الرد بشكل متناسب بنفسها، وإن تهديد الجمهورية الإسلامية لازال ساري المفعول وأي إرهاب من قبل العدو، ستدفع ثمنه الشركات الثماني عشر المذكورة في البيان السابق.

endNewsMessage1